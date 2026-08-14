Diana Tea: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Diana Tea lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.68 INR, nach 1.11 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Diana Tea mit einem Umsatz von insgesamt 261.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 30.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch