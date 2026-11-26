Diana Shipping hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 61.1 Millionen USD gegenüber 51.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch