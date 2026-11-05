Diamondrock Hospitality gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diamondrock Hospitality liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Diamondrock Hospitality die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 297.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 285.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch