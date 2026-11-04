Diamondback Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diamondback Energy hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.43 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3.92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch