Diamondback Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Diamondback Energy präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6.65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.38 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5.56 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.68 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch