Diamond Power Infrastructure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Diamond Power Infrastructure gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1.87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Diamond Power Infrastructure noch ein Gewinn pro Aktie von 0.530 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 10.32 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Diamond Power Infrastructure 4.38 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch