Diamond Lake Minerals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diamond Lake Minerals äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Diamond Lake Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 0.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch