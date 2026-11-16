Diamond Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Diamond Electric hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 31.99 JPY gegenüber 50.54 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Diamond Electric mit einem Umsatz von insgesamt 25.61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch