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10.08.2026 06:37:00
Diamond Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Diamond Electric hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17.93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.080 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Diamond Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.97 Milliarden JPY im Vergleich zu 22.93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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