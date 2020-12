Diamond Electric Holdings entwickelt 7,4 kW Vehicle-to-Everything (V2X) Onboard-Ladegerät mit der weltweit höchsten Leistungsdichte

1,2 kW/L V2X OBC beschleunigt Durchsetzung von Onboard V2G

OSAKA, Japan, 17. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Diamond Electric Holdings (DIAMOND), das zwei bedeutende Tochterunternehmen, Diamond Electric und Tabuchi Electric, besitzt, gab am 3. Dezember bekannt, dass es ein 7,4 kW Vehicle-to-Everything (V2X, X steht für Netz, Privathaushalt und Last) Onboard-Ladegerät (OBC) mit der weltweit höchsten Leistungsdichte (*1) bis zu 1,2 kW/L (*2) entwickelt hat. Dieses Produkt nutzt die Batterie des Plug-in-Elektrofahrzeugs (BEV/PHEV), um Netzstrom bereitzustellen, auf die Nachfrage zu reagieren und bei einem Ausfall Notstrom zu liefern. Dieses Produkt entspricht der UL 9741 Norm, um dem amerikanischen Markt gerecht zu werden, der führend in der Ausarbeitung von Onboard-V2G-Vorschriften ist. Die Konformität und die hohe Leistungsdichte erleichtern die fahrzeugseitige V2X-Anwendung dieses Produkts

Die Stabilisierung des Netzes ist das Schlüsselelement dafür, dass sich die BEV/PHEVs und erneuerbarer Energie stärker durchsetzen. Vehicle-to-Grid (V2G) ist eine bedeutende Lösung, da sie es der Bordbatterie des BEV/PHEV ermöglicht, Strom zur Stabilisierung des Netzes über ein bidirektionales Ladegerät bereitzustellen. Darüber hinaus haben Vehicle-to-Home (V2H) und Vehicle-to-Load (V2L) in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erregt, weil sie die Möglichkeit bieten, die Bordbatterie des BEV/PHEV jederzeit als Notstromversorgung zu nutzen. Der OBC mit der Fähigkeit zur Netzkopplung ist wesentlich für die Marktdurchsetzung von V2X, einschliesslich V2G, V2H und V2L.

DIAMOND hat einen 7,4 kW V2X OBC mit der weltweit höchsten Leistungsdichte von bis zu 1,2 kW/L, einem Leistungsumwandlungswirkungsgrad von bis zu 96,3% (*3), Dreileiter-Einphasensystem-Kompatibilität und 4 kV-Isolationsleistung entwickelt. Darüber hinaus ist das Produkt UL 9741 konform. Diese Features erleichtern die V2X OBC Implementierung in EV/PHEVs.

DIAMOND verdankt seine Eigenschaften dem seit 2017 entwickelten, proprietären, ultrakompakten, isolierten, bidirektionalen DCDC-Wandler und -Wechselrichter mit GaN und SiC von Diamond Electric und seiner Expertise im Design und in der Herstellung von Produkten für die Automobilelektrifizierung sowie den über 20-jährigen Erfahrungen von Tabuchi Electric im Bereich der Netzverbindung mit hoher Stromqualität.

Fussnoten:

(*1) Stand November 2020, Untersuchung von Diamond Electric

(*2) Berechnet anhand der Gehäusegrösse ohne Steckverbinder

(*3) Einschliesslich EMV-Komponenten gemessen

Zu erwartende Anwendungsbereiche

Bordladegerät für BEV/PHEV

Stationäres Hybrid-Wechselrichter-System

Produktbeschreibungen:

Informationen zu Diamond Electric Holdings Co., Ltd.

Diamond Electric Holdings, notiert an der Börse von Tokio (6699), ist im Besitz von zwei wichtigen Tochterunternehmen, Diamond Electric Mfg. Co., Ltd. und Tabuchi Electric Co., Ltd. Diamond Electric ist ein führender Hersteller von Zündspulen für Automobile, der vor mehr als 80 Jahren gegründet wurde. Tabuchi Electric ist ein führender Hersteller von Solar- und Hybrid-Wechselrichtern. Diese beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Produkten zur Verwirklichung der neuen Vision von Diamond Electric Holdings, „Connect Automotive and Home with Monozukuri/Manufacturing", um zur Erschliessung von Kunden und zur Bereicherung der Gesellschaft beizutragen, wie es im mittelfristigen Geschäftsplan „Re-Ignite" erwähnt ist.