Diamond Building Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Diamond Building Products hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.10 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.02 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 987.9 Millionen THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch