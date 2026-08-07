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07.08.2026 06:37:00
Diamines Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Diamines Chemicals hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 INR gegenüber -2.880 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 143.7 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 17.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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