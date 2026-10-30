Diamines Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diamines Chemicals stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Diamines Chemicals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.19 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4.240 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Diamines Chemicals einen Umsatz von 93.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch