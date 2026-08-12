DiaMedica Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DiaMedica Therapeutics hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch