Dialog-Aktie höher: Dialog Semiconductor übernimmt Adesto Technologies - Adesto-Aktie steigt über 50%

Die Dialog Semiconductor stärkt ihre Präsenz im Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT).

Für 12,55 US-Dollar je Aktie in bar oder rund 500 Millionen Dollar erwirbt sie den US-Wettbewerber Adesto Technologies Corp

Der Zukauf soll bereits innerhalb des ersten Kalenderjahres nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie liefern. Dialog rechnet zudem den weiteren Angaben zufolge mit jährlichen Kostensynergien von etwa 20 Millionen Dollar. Ausserdem würden "beträchtliche" zusätzliche Ertragssynergien erwartet, da sich Produktportfolios und Technologien ideal ergänzten.

Adesto plane 2019 mit Einnahmen von circa 118 Millionen Dollar, für die nächsten Jahre werde ein kontinuierliches Umsatzwachstum erwartet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter. Es ist den Angaben zufolge ein führender Anbieter von innovativen anwendungsspezifischen Halbleitern und Embedded-Systemen für das Internet der Dinge mit einer breiten industriellen Kundenbasis.

Die Transaktion ist von bestimmten behördlichen Genehmigungen und den üblichen Abschlussbedingungen abhängig und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2020 abgeschlossen, wie es weiter hiess. Das Board von Adesto habe die Transaktion einstimmig genehmigt und empfehle sie den Adesto-Aktionären.

Im XETRA-Handel gewinnt die Dialog-Aktie am zuletzt noch 0,88 Prozent auf 38,85 Euro. Papiere von Adesto springen im frühen Handel an der Nasdaq ebenfalls an und klettern derzeit um stolze 54,44 Prozent auf 12,34 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)