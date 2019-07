Diageo legt weiter kräftig - Investoren dennoch unzufrieden und schicken Aktie nach unten

Aber auch in den meisten anderen Regionen konnten die Briten zulegen. Lediglich in Europa und der Türkei stagnierte das Geschäft. Konzernweit legte der Umsatz um sechs Prozent auf 12,9 Milliarden Pfund (14,5 Mrd Euro) zu, teilte das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit. Der Überschuss zog um fünf Prozent auf 3,2 Milliarden Pfund an. Experten hatten mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet.

Der Hersteller von Marken wie Baileys, Smirnoff, Tanqueray oder dem irischen Bier Guinness kündigte zudem einen weiteren Aktienrückkauf in Milliardenhöhe an. Die Investoren reagierten dennoch enttäuscht.

Die Aktie büsste zuletzt gut zwei Prozent auf 3278 Pence ein - damit entfernte sich das Papier weiter von dem Anfang Juli erreichten Rekordhoch von 3500,50 Pence.

LONDON (awp international)