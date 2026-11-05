Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen

Diageo kämpft mit schwacher Konsumnachfrage

Der zuletzt schwächelnde Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres überraschend mehr erlöst. So wuchs der Umsatz um 1,2 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd. Euro), wie die Briten am Donnerstag in London mitteilten. Um Wechselkurse und Übernahmeeffekte bereinigt lag das Plus bei 1,4 Prozent. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Verkaufspreise sowie der Produktmix trugen 0,3 Prozentpunkte Wachstum bei, der Rest stammte aus grösseren Mengen. "Alles in allem verlief das erste Quartal wie erwartet und wir haben unsere Jahresprognose bestätigt", sagte Konzernchef Dave Lewis laut Mitteilung.

Seit geraumer Zeit kämpft der Konzern mit einer schwachen Geschäftsentwicklung. Besonders die zurückhaltende Konsumneigung der Verbraucher nach der Corona-Pandemie belastet das Geschäft. Zuletzt kamen auch US-Zölle als Belastungsfaktor hinzu.

Konzernchef setzt auf Einsparungen und starke Marken

Der seit Januar amtierende Chef Lewis plant, das Ruder herumzureissen. Dazu konzentriert er sich auf Marken, die in den jeweiligen Märkten besonders erfolgreich sind. Damit beabsichtigt der Konzern, über die nächsten drei Jahre zusammengenommen eine Milliarde US-Dollar einzusparen. Diageo ist Anbieter von Marken wie Johnnie Walker, Smirnoff und Tanqueray. Auch die irische Biermarke Guinness gehört zur Produktpalette.

In London gewinnt die Diageo-Aktie zeitweise 4,66 Prozent auf 18,99 Pfund.

LONDON (awp international)