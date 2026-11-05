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05.11.2026 09:26:00
Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen
Nach einer längeren Schwächephase meldet der Spirituosenkonzern eine Entwicklung, mit der viele Marktbeobachter nicht gerechnet hatten.
Diageo kämpft mit schwacher Konsumnachfrage
Seit geraumer Zeit kämpft der Konzern mit einer schwachen Geschäftsentwicklung. Besonders die zurückhaltende Konsumneigung der Verbraucher nach der Corona-Pandemie belastet das Geschäft. Zuletzt kamen auch US-Zölle als Belastungsfaktor hinzu.
Konzernchef setzt auf Einsparungen und starke Marken
Der seit Januar amtierende Chef Lewis plant, das Ruder herumzureissen. Dazu konzentriert er sich auf Marken, die in den jeweiligen Märkten besonders erfolgreich sind. Damit beabsichtigt der Konzern, über die nächsten drei Jahre zusammengenommen eine Milliarde US-Dollar einzusparen. Diageo ist Anbieter von Marken wie Johnnie Walker, Smirnoff und Tanqueray. Auch die irische Biermarke Guinness gehört zur Produktpalette.
In London gewinnt die Diageo-Aktie zeitweise 4,66 Prozent auf 18,99 Pfund.
LONDON (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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