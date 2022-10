Diageo-Aktie steigt: Diageo stockt Anteil bei East African Breweries auf

Der Anteil an EABL soll durch ein Teilübernahmeangebot durch Diageo Kenya Ltd. auf bis zu 65 Prozent steigen von derzeit 50,03 Prozent. Dies teilte der britische Spirituosen- und Bierkonzern mit Marken wie Johnnie Walker, Guinness und Tanqueray mit. Den Angaben zufolge plant Diageo Kenya kein Übernahmeangebot für East African Breweries und wird bei Kenias Kapitalmarktaufsicht eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Abgabe eines solchen Angebots beantragen. Die Diageo -Aktien zeigen sich in London zeitweise 2,64 Prozent höher bei 37,11 Pfund.

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2022 03:28 ET (07:28 GMT)