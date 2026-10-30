Diageo Aktie News: Diageo am Freitagvormittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,7 Prozent auf 17,31 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'751 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 17,39 GBP. Bei 17,31 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 125'570 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,99 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit Abgaben von 21,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,544 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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