Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Mittag fester

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 17,46 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'764 Punkten tendiert. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,46 GBP zu. Bei 17,31 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 375'962 Diageo-Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,05 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 22,60 Prozent sinken.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,544 USD je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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