Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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30.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo zieht am Mittwochvormittag an
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 16,36 GBP zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 16,36 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'719 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 16,38 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,22 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 72'596 Diageo-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,04 GBP. 16,33 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,44 Prozent.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 USD belaufen.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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