Diageo Aktie News: Diageo zieht am Mittwochnachmittag an

Die Diageo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 16,31 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'654 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 16,44 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,22 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 925'505 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 14,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 17,14 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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