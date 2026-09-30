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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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30.09.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochmittag höher

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochmittag höher

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 16,31 GBP.

Diageo
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 16,31 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'657 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 16,44 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,22 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 485'303 Stück.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 17,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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23.09.26 Diageo Outperform Bernstein Research
23.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.46 SBBOCU
Short 14’743.54 13.91 STBYEU
Short 15’287.02 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’845.31 30.09.2026 17:02:40
Long 13’335.19 19.59 SXBKNU
Long 13’030.00 13.77 SUTB5U
Long 12’479.37 8.95 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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