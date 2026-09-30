Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochmittag höher

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 16,31 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'657 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 16,44 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,22 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 485'303 Stück.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 17,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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