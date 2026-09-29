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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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29.09.2026 09:29:00

Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 16,12 GBP ab.

Diageo
17.63 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

Die Diageo-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 16,12 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'715 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Diageo-Aktie bis auf 16,09 GBP ein. Bei 16,23 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88'610 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. 18,08 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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23.09.26 Diageo Outperform Bernstein Research
23.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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