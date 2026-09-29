Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagnachmittag billiger

Um 16:28 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,13 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'677 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 15,95 GBP. Bei 16,23 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 1'178'983 Aktien.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Mit Abgaben von 16,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,380 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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