Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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29.09.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Dienstagmittag tiefer
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 16,00 GBP.
Die Diageo-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 16,00 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'720 Punkten steht. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 15,95 GBP. Bei 16,23 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 382'056 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei 19,04 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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