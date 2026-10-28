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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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28.10.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 17,38 GBP abwärts.

Diageo
18.88 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Die Diageo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 17,38 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'697 Punkten steht. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 17,21 GBP. Mit einem Wert von 17,38 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 875'586 Diageo-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 9,55 Prozent zulegen. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,544 USD aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Diageo Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Diageo plc 18.88 -0.73% Diageo plc

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