Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 16,60 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'724 Punkten tendiert. Bei 16,64 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 16,54 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 73'423 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 12,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,63 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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