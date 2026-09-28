Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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28.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Diageo
Die Aktie von Diageo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 16,40 GBP abwärts.
Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 16,40 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'752 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 16,32 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 16,54 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 426'788 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,07 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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