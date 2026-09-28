Diageo Aktie News: Diageo steigt am Montagmittag

Das Papier von Diageo konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 16,46 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'718 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 16,64 GBP. Bei 16,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 192'190 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 17,90 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 USD belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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