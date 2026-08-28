Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 17,29 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'825 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 17,31 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,10 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213'061 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 18,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 21,84 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,555 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an

Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief