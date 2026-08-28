Diageo Aktie News: Diageo legt am Freitagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 17,11 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'816 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 17,31 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,10 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 778'119 Diageo-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,08 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 21,04 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,370 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,555 USD belaufen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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