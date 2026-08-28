Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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28.08.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 17,06 GBP.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 17,06 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'812 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,31 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,10 GBP. Zuletzt wechselten via London 457'002 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,08 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,370 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,555 USD.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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