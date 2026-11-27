Um 16:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 19,37 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 19,13 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 19,22 GBP. Bisher wurden heute 575'984 Diageo-Aktien gehandelt.

Bei 19,55 GBP erreichte der Titel am 26.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 30,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,380 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,539 USD belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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