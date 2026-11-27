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27.11.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Freitagmittag
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 19,23 GBP.
Um 12:28 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 19,23 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'692 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 19,13 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 19,22 GBP. Zuletzt wechselten 245'348 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 26.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,55 GBP an. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Abschläge von 29,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,539 USD.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 10.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,67 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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