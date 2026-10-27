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27.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 17,57 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 17,57 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'663 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 17,55 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,62 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73'230 Diageo-Aktien.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 7,70 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 13,51 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,544 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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