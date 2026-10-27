Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Diageo-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 17,53 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'679 Punkten realisiert. Die Diageo-Aktie sank bis auf 17,43 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,62 GBP. Zuletzt wechselten via London 938'924 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,544 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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