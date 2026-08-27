Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 17,32 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'835 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie sank bis auf 17,15 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,25 GBP. Zuletzt wurden via London 132'685 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 17,84 Prozent niedriger. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2026 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,555 USD aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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