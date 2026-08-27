Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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27.08.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 16,99 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 16,99 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'773 Punkten steht. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 16,94 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,25 GBP. Zuletzt wechselten 1'248'794 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei 21,08 GBP markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 24,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 25,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,370 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,555 USD belaufen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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