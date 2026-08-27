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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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27.08.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit negativen Vorzeichen

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 17,05 GBP.

Diageo
18.50 CHF -1.96%
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Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 17,05 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'825 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 16,94 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,25 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 737'155 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 21,08 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 20,74 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,555 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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