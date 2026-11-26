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26.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 19,41 GBP.
Das Papier von Diageo legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 19,41 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'560 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 19,43 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,12 GBP. Zuletzt wurden via London 148'223 Diageo-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.11.2026 bei 19,54 GBP. 0,64 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,40 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,539 USD ausgeschüttet werden.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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