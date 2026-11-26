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26.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,44 GBP zu.
Um 16:28 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 19,44 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'626 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 19,55 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,12 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 842'092 Diageo-Aktien.
Am 26.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,55 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 0,54 Prozent zulegen. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,539 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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