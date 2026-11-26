Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 19,52 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'592 Punkten tendiert. Die Diageo-Aktie legte bis auf 19,55 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,12 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 549'655 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2026 bei 19,55 GBP. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 30,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,539 USD.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 10.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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