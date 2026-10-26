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26.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag leichter
Die Aktie von Diageo gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 17,86 GBP.
Um 12:28 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,86 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'738 Punkten notiert. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,68 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,90 GBP. Zuletzt wechselten via London 429'727 Diageo-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 6,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,544 USD je Aktie ausschütten.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,66 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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