Diageo Aktie News: Diageo stabilisiert sich am Vormittag

Zum Vortag unverändert notierte die Diageo-Aktie um 09:28 Uhr im London-Handel bei 17,36 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'879 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,38 GBP. In der Spitze büsste die Diageo-Aktie bis auf 17,27 GBP ein. Mit einem Wert von 17,27 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113'499 Stück gehandelt.

Am 27.08.2025 markierte das Papier bei 21,14 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 22,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,555 USD aus.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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