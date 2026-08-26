Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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26.08.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Diageo zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,47 GBP.
Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 17,47 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'913 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,60 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 17,27 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 1'003'054 Stück.
Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit Abgaben von 22,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,370 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,555 USD.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,65 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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