Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Mittag

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'874 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 17,52 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,27 GBP. Bisher wurden heute 449'288 Diageo-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 17,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 22,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,555 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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