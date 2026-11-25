|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 19,36 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 19,36 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'467 Punkten steht. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,54 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,32 GBP. Zuletzt wurden via London 1'423'006 Diageo-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,54 GBP) erklomm das Papier am 25.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,90 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 USD je Aktie ausschütten.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,68 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt
Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
25.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Diageo Aktie News: Diageo reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
25.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.