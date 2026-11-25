Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 19,36 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'467 Punkten steht. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,54 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,32 GBP. Zuletzt wurden via London 1'423'006 Diageo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,54 GBP) erklomm das Papier am 25.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,90 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,380 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 USD je Aktie ausschütten.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 10.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,68 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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