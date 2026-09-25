Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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25.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Diageo-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 16,45 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'732 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 16,47 GBP. Bei 16,43 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 49'963 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 19,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,75 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 17,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,380 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 USD je Diageo-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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