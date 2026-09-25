Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,40 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'676 Punkten liegt. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,38 GBP nach. Bei 16,43 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 475'821 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,04 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 16,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,62 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,67 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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