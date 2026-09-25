Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 16,40 GBP.
Um 16:28 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,40 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'676 Punkten liegt. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,38 GBP nach. Bei 16,43 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 475'821 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,04 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 16,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,62 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,67 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Freitagmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.